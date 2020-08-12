На ежегодный конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области 2020» подана без малого сотня заявок.

На ежегодный конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области 2020» подано без малого сотня заявок.Председатель оргкомитета Вячеслав Картухин отметил, что за годы своего существования конкурс стал поистине народным. Он по традиции проводится по инициативе регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Итоги планируется подвести в сентябре. Пока же членам конкурсной комиссии предстоит побывать в каждом населенном пункте. «Вести» - Владимир» постараются рассказать об их самых интересных открытиях.Айтуган Текегалиевоординатор партийного проекта «Российское село» во Владимирской области побывалДомнино,Меленковского района.- Десяток домов, горстка жителей, а построили памятник погибшим в войну землякам, часовню, на месте разрушенного храма Казанской Божьей матери! Мечтают о ремонте дороги ведущей в деревню. Интересно,отметил он,- деревенька,уходящая в небытие, с десятком деревянных домов.И тут жекирпичные, добротные зданиябывших фабрик. Почти полностью сохранившиеся, но пустые и брошенные!Село Домнино стоит в Меленковском районе близ села Ляхи. Еще каких-то 40-50 лет назад здесь кипела жизнь. Старожилы вспоминают, что оно было как «райский уголок на земной планете».- Действовали два картофелетерочных завода, молочный завод, кирпичное производство, маслобойка, колбасная, ландринная, мельница. В колхозное время построили цех по выпуску черепицы, но он практически не работал, рассказала руководитель Ляховского культурно-досугового центра Мария Николаева.Само же село издавна состояло из одной длинной, более километра, улицы и новой линии, расположенной перпендикулярно к главной. Летом все утопало в зелени. В деревянную церковь приходили молиться из близлежащих деревень. А в наши дни на собранные жителями деньги была построена часовня на месте разрушенного Пророка-Ильинского храма. Часовня была освящена 19 сентября 2016 года. Чин освящения часовни совершил епископ Муромский и Вязниковский Нил.И каждый год на Ильин день в селе проходили шумные ярмарки, на которые съезжалась вся округа, надев свои лучшие наряды. Чего только не продавали там! Особенно много было изделий из дерева и обожженной глины, мяса, различных солений.И, конечно, нельзя представить ярмарку без песен, плясок и фотографов. Надо сказать, что и природа здесь благодатная: речки, кругом ухоженные поля и леса. Недалеко, в пяти километрах отсюда, протекает река Ока. В общем, детворе было где погулять, побегать, порезвиться. Единственным недостатком было отсутствие поблизости больших дорог. Село находится как бы в стороне от них.Со слов сельчан, жили в селе купцы 2-й гильдии семья Балдиных: отец Константин Иванович и три сына Дмитрий Константинович, Николай Константинович и Максим Константинович. По архивным сведениям , Максим Константинович имел пять заводов в округе, на которых работали более 200 человек. Свои заводы имели и другие сыновья.Братья Балдины вопросы решали глобально. Возникла потребность в кирпиче – они создали кирпичный завод. Из своего материала возводили не только себе жилье, но построили еще и двухэтажную школу, большой магазин, ограду кладбища. Ремонтировали храм, нуждающимся помогали строить дома.Незадолго до Первой мировой войны возникла необходимость построить мельницу, причем, очень большую. Никто не брался за ее изготовление. Тогда Константин Иванович сам занялся долгими зимними вечерами прорисовкой деталей постройки. А с наступлением лета территорию перед своим домом превратил в участок, где и изготовили огромную для будущей мельницы.Помогали и старший сын Михаил, и сельские мастера. К осени мельница была построена.Нередко братья бывали в Петербурге, привозили издалека новые образцы механизмов, деталей техники, инструмент. Поскольку, они были купцами 2-й гильдии, торговали с Прибалтикой, Польшей, Францией. По словам старожилов, в семье успехи достигались неустанными трудами всех членов семьи.В 1928 году по ложному доносу Константин Иванович был арестован, а в июне 1929-го приговорен к трем годам лишения свободы.Во времена советской власти в двухэтажных зданиях располагались: промкомбинат по изготовлению пряников и помадки; почта и сбербанк; школа; молочный завод ( изготавливали сыр) и библиотека; клуб и магазин.А еще в селе Домнино 13 октября 1925 года родился Алексей Емельянович Соколов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. С 1945 гг. — мастер в мартеновском цеху, технолог цеха, начальник технологического бюро металлургического производства Серовского металлургического завода. А затем и секретарь, и первый секретарь Серовского горкома партии, инструктор ЦК КПСС по промышленности, в рабочей командировке в Сомали.И далее - председатель Иркутского облисполкома, инструктор управделами, старший референт, главный специалист по работе исполнительных органов Совета министров СССР, председатель «Российского фонда ветеранов». Скончался 12 апреля 2018 года в городе Москве. Он оставил после себя исповедальную книгу воспоминаний и размышлений «Берегите Россию.И именно в селе Домнино родились и жили родители Николая Петровича Каманина, советского лётчика и военачальника, генерал-полковника авиации, одного из первых Героев Советского Союза.Фото: Айтуган Текегалиев