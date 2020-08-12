В результате пожара никто не пострадал.

Ранним утром крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. К счастью, никто не пострадал.По информации регионального МЧС, сообщение о загорании грузовых автомобилей на Тракторной, 43 поступило в 4.09.Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Площадь пожара составила 60 кв.м. Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают причины возгорания.К ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.