В результате пожара никто не пострадал.

Ранним утром крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. К счастью, никто не пострадал.По информации регионального МЧС, сообщение загорании грузовых автомобилей на Тракторной, 43 поступило в 4.09. По прибытии пожарных было обнаружено горение 10 мусоровозов на общей площади 60 кв.м.Они оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают причины пожара.К ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.