Многие владимирцы даже не подозревают, что по соседству с ними находится храм Успения Пресвятой Богородицы 1914 года постройки.

На улице Красноармейской во Владимире пытаются восстановить историю. Многие владимирцы даже не подозревают, что по соседству с ними находится храм Успения Пресвятой Богородицы 1914 года постройки. Когда-то возле него располагалось кладбище 9 Сибирского и 10 Малороссийского полков. На месте забытых захоронений побывала Мария Городская.Пока эта церковь Успения Пресвятой Богородицы на воинском кладбище 1914 года недействующая - после строительства храма богослужения в нем проводили недолго - всего четыре года. Затем к власти пришли большевики и из церкви после 1918 года сделали хозяйственное помещение и гараж.Отец Виктор, настоятель Сретенского храма: «Храм этот был передан под наше начало, под начало Сретенского храма хотя бы для того, чтобы мы спасли то, что осталось».Свод и купол были снесены и даже в архивах не осталось фотографий, как храм выглядел изначально. Но иконы сохранились - их передали в краеведческий музей.Матушка Елена: «Как все жители города Владимира, проходя по улицам, я не знала, что здесь находится храм. И когда пришли документы о возвращении Министерством обороны этого храма, мы очень удивились. Мы даже не знали, что здесь находится солдатское кладбище».Сам храм был построен возле единственного военного кладбища во Владимирской губернии.- Вокзальная роща, здесь на опушке, находилось в древности старое лютеранское кладбище. Вот как раз вот этот участок был отведен под военное кладбище.Алексей Арескин, сотрудник госархива Владимирской области, на плане 1899 года показывает кладбище, лазарет и казармы 9 Гренадерского Сибирского и 10 Гренадерского Малороссийского полков. Во Владимире солдаты квартировались временно. Храм построили в начале Первой мировой войны - кладбище стало расширяться. По сохранившимся документам, возле церкви хоронили самих военнослужащих и членов их семей - жен и детей. В метрических книгах записаны не все умершие - точное количество захоронений до сих пор неизвестно. Из всех надгробий сохранилось только одно - двухлетнего мальчика по фамилии Шульц.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы госархива Владимирской области: «Городская Управа разрешила хоронить воинов на старом лютеранском кладбище, на опушке Вокзальная роща. И с этого времени, с 87-го года был составлен план этого кладбища, была отведена территория 486 квадратных саженей и это кладбище стало называться военным. Здесь не было никакой церкви, церковь находилась в корпусе казарм 9-го Сибирского и 10-го Малороссийского полков. Там совершались отпевания, потом хоронили на этом военном кладбище».После 30-х годов надгробия стали убирать и использовать при строительстве домов. Постепенно память о том, что на этом месте когда-то хоронили солдат, стала стираться. Территория возле храма до сих пор принадлежит Министерству обороны, и у настоятеля и его супруги есть мечта - если все-таки эту территорию отдадут храму, они обязательно поставят памятник погибшим военнослужащим и их семьям, которые были здесь похоронены.Мария Городская, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"