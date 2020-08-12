Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Число умерших достигло уже 172. Новых случаев заболевания за последние сутки — 21 в восьми муниципальных образованиях. Всего больных теперь 5 856. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Муром и