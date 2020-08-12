Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше
<a href="https://33live.ru/novosti/12-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-5-856-letalnyx-isxodov-uzhe-172.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 5 856, летальных исходов уже 172</a> - Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше
[url=https://33live.ru/novosti/12-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-5-856-letalnyx-isxodov-uzhe-172.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 5 856, летальных исходов уже 172[/url] - Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше