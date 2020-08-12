Всероссийский исторический диктант состоится 3 сентября.

Жителей Владимирской области приглашают проверить свои знания и написать "Диктант Победы". Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны приурочен к Году памяти и славы, и состоится 3 сентября.По стране планируют открыть не менее 7,5 тысяч площадок: они появятся в каждом населенном пункте, где живет более пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в 75 зарубежных государствах. В нашем регионе площадки будут организованы на базе школ, центров внешкольной работы, подразделений Росгвардии и министерства обороны.Владимир Лялин, региональный координатор проекта «Историческая память»: «В этом году "Диктант Победы" будет проходить на более, чем 50 площадках области. И мы рады, что столько желающих написать этот диктант. В нём будут принимать участие наши уважаемые ветераны, школьники, студенты, военнослужащие и все, кто увлекается историей нашей родины».Дмитрий Горкин