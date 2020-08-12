Работу надзорных органов сделают более открытой. Наша область вошла в десятку регионов, где будет реализован пилотный проект по обеспечению доступности контрольно-надзорных органов.

Работу надзорных органов сделают более открытой. Наша область вошла в десятку регионов, где будет реализован пилотный проект по обеспечению доступности контрольно-надзорных органов.Проект предусматривает персональное консультирование, которое будут осуществлять представители этих структур на базе МФЦ. Ещё один проект, который уже внедрен в нашем регионе, касается сотрудничества с "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газораспределение". При оформлении прав на недвижимость теперь можно в режиме одного окна заключить договоры на поставку газа и техобслуживание газового оборудования.