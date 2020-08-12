Приговором Меленковского районного суда 25 июня экс-полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Владимирский областной суд в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении бывших сотрудников уголовного розыска по факту превышения ими должностных полномочий. Сообщается на сайте суда.В 2018 году начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Меленковскому району и его подчиненный решили искусственно повысить показатели оперативно-служебной деятельности. Для этого они угрозами привлекли мужчину. Тот по указанию сотрудников угрозыска на своем автомобиле приехал на поле с коноплей. Собрал растения и положил в багажник. Позднее водитель был остановлен инспекторами ГИБДД. При досмотре в автомобиле был обнаружен пакет с частями дикорастущей конопли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.Приговором Меленковского районного суда 25 июня экс-полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Начальнику отделения было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев, подчиненному – 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.