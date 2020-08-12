Сообщение о пропаже Ивана Малькова поступило в полицию 10 августа.

10 августа в полицию поступило сообщение о пропаже Ивана Малькова 14.01.2008 г.р., жителя города Александрова.Приметы:на вид 12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы.Был одет:джинсовые шорты синего цвета, синяя футболка, темные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49244) 2-51-95, 8 (49244) 2-38-22 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.