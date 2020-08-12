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79 - в Камешковском районе
60 - в Радужном
43 - в Селивановском районе
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На 12 августа лабораторно подтвержден еще 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 - в Муромскомском районе
4 - в Ковровском районе
3 - в Александровском районе
3 - во Владимире
2 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Киржачском районе
2 - в Меленковском районе
1 - в Селивановском районе