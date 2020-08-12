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Больше всего - 993 - во Владимире842 - в Гусь-Хрустальном районе665 - в Петушинском районе542 - в Муромском районе504 - в Ковровском районе450 - в Александровском районе310 - в Собинском районе294 - в Вязниковском районе280 - в Юрьев-Польском районе209 - в Кольчугинском районе160 - в Судогодском районе139 - в Киржачском районе151 - в Меленковском районе98 - в Суздальском районе79 - в Камешковском районе60 - в Радужном43 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районеНа 12 августа лабораторно подтвержден еще 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 - в Муромскомском районе4 - в Ковровском районе3 - в Александровском районе3 - во Владимире2 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Киржачском районе2 - в Меленковском районе1 - в Селивановском районе