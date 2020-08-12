В Минздраве рассказали, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса. По словам эксперта, противопоказан алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины.

Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава: Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), несовместимо с алкоголем, потому что это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.Накануне Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Сначала прививки начнут делать медикам и учителям, предположительно, уже в конце августа или начале сентября. Президент еще раз предупредил, что это должно делаться только на добровольной основе.В Минздраве считают, что иммунитет от коронавируса, благодаря двукратной схеме введения вакцины, будет держаться до двух лет. Вакцина от коронавируса будет производиться центром имени Гамалеи и компанией Биннофарм, которая расположена в Зеленограде. Там надеются наладить массовое производство к концу года.