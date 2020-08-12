В Минздраве рассказали, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса. По словам эксперта, противопоказан алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины.
Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава: Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), несовместимо с алкоголем, потому что это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.
Накануне Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Сначала прививки начнут делать медикам и учителям, предположительно, уже в конце августа или начале сентября. Президент еще раз предупредил, что это должно делаться только на добровольной основе.
В Минздраве считают, что иммунитет от коронавируса, благодаря двукратной схеме введения вакцины, будет держаться до двух лет. Вакцина от коронавируса будет производиться центром имени Гамалеи и компанией Биннофарм, которая расположена в Зеленограде. Там надеются наладить массовое производство к концу года.