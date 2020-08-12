Во Владимире задержали 19-летнюю девушку и 27-летнего молодого человека, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Оперативно-розыскные мероприятия полиция проводила совместно с УФСБ.

Во Владимире задержали 19-летнюю девушку и 27-летнего молодого человека, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Оперативно-розыскные мероприятия полиция проводила совместно с УФСБ. Девушка и молодой человек — жители областной столицы. Оперативники обнаружили у них при личном досмотре и при осмотре их места жительства психотропное вещество «амфетамин» массой 8,34 гр. и марихуану массой 32,56 гр. У молодых людей имелись также