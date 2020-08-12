На территории Владимирской области за прошедшие сутки на на 12 августа лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на на 12 августа лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5856 случаев заболевания (993 сл. в г. Владимире, 842 сл. в Гусь-Хрустальном, 665 сл. в Петушинском, 542 сл. о. Муром, 504 сл. в Ковровском, 450 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 294 сл. в Вязниковском, 280 сл. в Юрьев-Польском, 209 сл. в Кольчугинском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 151 сл. в Меленковском, 98 сл. в Суздальском, 79 сл. в Камешковском, 60 сл. в г. Радужном, 43 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.