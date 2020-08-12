В регионе на 12 августа 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией
В регионе на 12 августа 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией
4 случая в округе Муром,
4 - в Ковровском районе,
3 - в Александровском,
3 - во Владимире,
2 - в Гусь-Хрустальном,
2 - в Киржачском,
2 - в Меленковском,
1 в Селивановском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5856 случаев заболевания
Больше всего - 993 - во Владимире
842 - в Гусь-Хрустальном районе
665 - в Петушинском районе
542 - в Муромском районе
504 - в Ковровском районе
450 - в Александровском районе
310 - в Собинском районе
294 - в Вязниковском районе
280 - в Юрьев-Польском районе
209 - в Кольчугинском районе
160 - в Судогодском районе
139 - в Киржачском районе
151 - в Меленковском районе
98 - в Суздальском районе
79 - в Камешковском районе
60 - в Радужном
43 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе