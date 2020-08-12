В регионе на 12 августа 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией

В регионе на 12 августа 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией4 случая в округе Муром,4 - в Ковровском районе,3 - в Александровском,3 - во Владимире,2 - в Гусь-Хрустальном,2 - в Киржачском,2 - в Меленковском,1 в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5856 случаев заболеванияБольше всего - 993 - во Владимире842 - в Гусь-Хрустальном районе665 - в Петушинском районе542 - в Муромском районе504 - в Ковровском районе450 - в Александровском районе310 - в Собинском районе294 - в Вязниковском районе280 - в Юрьев-Польском районе209 - в Кольчугинском районе160 - в Судогодском районе139 - в Киржачском районе151 - в Меленковском районе98 - в Суздальском районе79 - в Камешковском районе60 - в Радужном43 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районе