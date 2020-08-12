Известный журналист Юрий Дудь высказался о протестах в Белоруссии. Блогер предрек президенту Александру Лукашенко незавидную участь.

Известный журналист Юрий Дудь высказался о протестах в Белоруссии. Блогер предрек президенту Александру Лукашенко незавидную участь.Журналист признался, что не хотел комментировать массовые беспорядки в соседней стране. Однако он не смог остаться равнодушным, поняв, что ситуация в Белоруссии стала возмутительной и опасной.Блогер заявил, что уважает силу мужчин и женщин в погонах. По его мнению, ни одно государство не может существовать без них. "Что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков", – написал Юрий Дудь в своем телеграм-канале.Он усомнился в том, что оппозиционный политик Светлана Тихановская покинула страну по своей воле. Журналист назвал странным то, что экс-кандидат на пост главы Белоруссии пропала на несколько часов в здании ЦИК, после чего опубликовала видеообращение, где попросила соотечественников сидеть дома и беречь себя.Также блогера возмутило исчезновение иностранных журналистов, освещавших протесты в Белоруссии. Репортеры всегда рискуют жизнью – получают удары по голове и уворачиваются от пуль. Однако если они пропадают на 40 часов, это "стыдная дичь для мирного европейского государства", отметил Дудь.Журналист предположил, что судьба президента Александра Лукашенко будет незавидной. "Перспектива начальника – ненависть собственного народа и тотальная изоляция от прогрессивных стран", – поделился мнением блогер. Он добавил, что такая участь ждет всех, кто поддержит лидера.11 Авг 2020 в 2:02 PDTВ заключение Дудь похвалил всех белорусов, которые не побоялись выйти на улицы, чтобы оспорить результаты президентских выборов. Также он выразил надежду, что после его слов силовики всерьез задумаются и больше никогда не поднимут на граждан "ни руки, ни дубинки".