В 1994 году свет увидел мини-сериал Скарлетт, снятый по роману писательницы Александры Рипли. Главные роли в теленовелле исполнили Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон.

В 1994 году свет увидел мини-сериал "Скарлетт", снятый пороману писательницы Александры Рипли. Главные роли в теленовелле исполнили ДжоэннУэлли и Тимоти Далтон.Сериал "Скарлетт" – это продолжение легендарной картины 1939года "Унесенные ветром", созданной по мотивам одноименного произведения МаргаретМитчелл. В мини-теленовелле харизматичная героиня вновь сражается за личноесчастье, делая попытки вернуть экс-мужа Ретта Батлера.Сериал "Скарлетт" попал в книгу рекордов Гиннеса – еще допремьеры телерадиосеть CBS купила права на его трансляцию за восемь миллионовдолларов. Осознавая ответственность перед инвесторами и зрителями создателителеновеллы длительное время не могли найти артистов, которые также блистательноизобразили бы на экране главных героев картины, как это сделали в свое время ВивьенЛи и Кларк Гейбл. После длительного кастинга продюсеры остановили свое вниманиена Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтоне,которые очень органично смотрелись в совместных пробах.Для Джоэнн Уэлли работа в сериале "Скарлетт" была не первой.Еще ребенком она снималась в сериале "Улица Коронации". Также на счету артисткиработа в таких картинах как: "Виллоу", "Скандал", "На краю тьмы" и других.Роль Скарлетт О’Хара прославила Джоэнн Уэлли, артисткуначали узнавать не только на родине в Великобритании, но и за рубежом. Вместе стем съемки в теленовелле разрушили личную жизнь актрисы.После выхода мини-сериала на экраны народная молва началаприписывать Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтону роман. Муж актрисы, Вел Килмер, отслухов был, мягко говоря, не в восторге. Артист приревновал супругу к коллегепо цеху. Килмер верил сплетням еще и потому, что сам когда-то соблазнил Уэлливо время совместной работы над картиной "Виллоу".Устав конфликтовать с супругом звезда сериала "Скарлетт"подала на развод. Замуж повторно Джоэнн так и не вышла, между тем на родине она сделала весьма успешную карьеру. 55-летняя Уэлли до сих пор снимается. От бывшегомужа у артистки есть дочь Мерседес и сын Джек.К моменту появления в сериале "Скарлетт" Тимоти Далтон ужебыл звездой. Его прославила роль в теленовелле по роману Шарлотты Бронте "ДжейнЭйр". Он сыграл Эдварда Рочестера.Далтон никогда не стоял в браке. Артист всегда пользовалсяженским вниманием и много раз называл себя закоренелым холостяком.Самый длительный роман у актера был с Ванессой Редгрейв. Свозлюбленной он познакомился на съемках картины "Мария – королева Шотландии". Далтонпрямо говорил возлюбленной, что штамп в паспорте ему не нужен, на его чувства онне влияет. После 15 лет совместной жизни Ванесса ушла от Тимоти. Актриса усталаждать предложения руки и сердца и решила начать жизнь с чистого листа.Спустя девять лет свободной жизни актер из сериала "Скарлетт"вновь серьезно увлекся кем-то. В Лондоне Тимоти Далтон познакомился спианисткой из России Оксаной Григорьевой. Девушка была переводчицей режиссераНикиты Михалкова. В 1997 году россиянка родила британцу сына Александра. В 2007-м Тимоти и Оксана расстались, так и не зарегистрировав отношения.В минувшем марте Тимоти Далтону исполнилось 74 года. Артистдо сих пор пользуется повышенным вниманием противоположного пола.