12.08.2021

2021-08-12 13:40:04

Древний Рождественский вал во Владимире превращается в лес

Состояние исторического оборонительного рубежа вызывает тревогу краеведов. Каково "самочувствие" памятника сегодня? Расскажет Мария Платанюк.



Памятник истории, который "живёт" и "дышит". Рождественский вал столицы Северо-Восточной Руси. Важнейший оборонительный рубеж, который окаймлял Печерний город- самую высокую часть древнего Владимира. Здесь стояли стены владимирского детинца. Наследие осязаемое и требующее защиты.



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:



- Расположен он как раз на высоком берегу Клязьмы, это плато здесь оканчивалось. Это важнейший оборонительный рубеж с южной стороны города. Сейчас вал находится под этой стеной монастырской каменной, построенной в 18-ом веке. Но склоны сохранились. Они достаточно крутые. Но их состояние вызывает опасения.



Этот памятник археологии одним из первых открывается туристам, приезжающим во Владимир. Но картина, по словам краеведа Алексея Арескина, давно не та. Вид и на вал, и с самого вала, испорчен. Оценить, ЧТО изменилось, позволят уникальные свидетельства из Госархива Владимирской области. Таким, в середине двадцатого столетия ( по историческим меркам ещё недавно) , был вид на Рождественский монастырь. Снимок послевоенного 46-ого года. А это вал, сторожевая башня и стена обители на фото года 72-ого. Сейчас объект исторического наследия не просто зарос сорняками и деревьями. Проблема- и само состояние грунта. Корни деревьев буквально "проросли" в вал. Снижая его "прочность". Много стволов уже больных. Атаковал вал и злостный сорняк- агрессивный ясенелистный клён.



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:



- Они встречают вот этот исторический вал и монастырь и вал. Он весь зарос этим клёном. Впечатление нехорошее, неухоженности, неаккуратности, заброшенности. Вот такой у нас будет вал во Владимире, если не принять мер по очистке от американского клёна.



Алексей Арескин приводит примеры других исторических городов. Оборонительный рубеж в идеале должен быть "чистым". Чтобы в полной мере оценить и уникальный ландшафт "древней земли".



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:



- Например, в Нижнем Новгороде к валам, относятся очень бережно. Я уже не говорю про Москву. Нижний Новгород готовится отметить свой юбилей. Там все валы приведены в порядок, окружающие нижегородский кремль. Там специально выделяютяс средства, для того, чтобы вал действительно был валом. Не было поросли. Была зелёная газонная трава, выделялся чётко рельеф, его высота.



Оборонительные валы законодательно - под защитой государства. Но за их состояние отвечают местные органы власти. Во Владимире "исторические рубежи"- зона ответственности казённого учреждения "Благоустройство". По словам представителя мэрии Игоря Ефремова, состояние деревьев на валу проверяют дважды в год. Покос- дважды в месяц. В июле, замечают, косили трижды. В "Благоустройстве"- около 60 сотрудников. 15 единиц техники. И это на весь объём работ по всей областной столице. "Рук недостаточно".



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:



- Есть определённые проблемы с рабочими ручной уборки. Объём работ очень большой, а сотрудников не всегда хватает. Мы готовы это признать. Тем не менее, спасибо за сигнал. Если какие-то проблемы есть и самосевные вещи и аварийные деревья они в течение этого сезона будут удалены.



Исследователи Владимира говорят о 10 валах, которые существовали в древней столице. Общая задача- спасти и сохранить.



Мария Платанюк, Александр Чунаев, Александр Голубев "Вести-Владимир"