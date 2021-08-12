Многократная олимпийская чемпионка и Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во Владимире. Здесь он посетила детскую школу олимпийского резерва имени Толкачёва. Говорила с

Многократная олимпийская чемпионка и Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во Владимире. Здесь он посетила детскую школу олимпийского резерва имени Толкачёва. Говорила с юными спортсменами и тренерами об итогах летней олимпиады в Токио и предвзятом судействе. Несмотря ни на какие препятствия российские атлеты выступили достойно, завоевав в общей сложности 71 медаль, из них 20