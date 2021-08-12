Запад будет делать все, чтобы оказать давление на спортсменов из России в преддверии новых соревнований, считает телеведущая Тина Канделаки.

Запад будет делать все, чтобы оказать давление на спортсменов из России в преддверии новых соревнований, считает телеведущая Тина Канделаки.После Олимпиады в Токио российские спортсменки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова собирались отправиться в США на соревнования по легкой атлетике "Бриллиантовая лига". Однако чемпионки не могут получить визы, поэтому, вероятно, они пропустят состязание.Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки крайне возмущена. Она отметила, что до соревнований осталось всего девять дней, а решения этой проблемы до сих пор нет. По мнению Канделаки, это очередное давление на российских спортсменов со стороны западных партнеров.Канделаки считает, что американцы должны соблюдать права всех спортсменов. В противном же случае США не должны проводить крупные спортивные состязания. Телеведущая назвала такое поведение Запада произволом, пишет ""."Отказ в визе нашей спортсменке явно на руку Федерации легкой атлетики США", – написала журналистка в своем телеграм-канале.Напомним, Олимпийские игры в Токио завершились на прошлой неделе. Победителем в медальном зачете стали США (39-41-33). Второе место занял Китай (38-32-18, третье – Япония (27-14-17), четвертое – Великобритания (22-21-22), пятое – ОК России (20-28-23).