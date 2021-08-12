Жуткое ЧП произошло на остановке общественного транспорта.

Жуткое ЧП произошло на остановке общественного транспорта.Вечером 12 августа в салоне стоящего на остановке общественного транспорта на Кольцевой улице возле торгово-развлекательного центра "Галерея Чижова" в центре Воронежа автобуса прогремел взрыв. Момент ЧП сняла на видео камера видеорегистратора стоявшего позади автомобиля.Сообщается о 13 пострадавших. Одной женщине в результате взрыва повредили ноги. Пострадавшая находится в реанимации. Ей ампутировали ноги.На место прибыли экстренные службы, а также заместитель областного прокурора и районный прокурор. Причины трагедии только предстоит установить. Меры безопасности на транспорте в городе будут усилены.