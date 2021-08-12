28 августа в «Александровской слободе» - «Иванов день». Успейте записаться на экскурсию, которую проводят лишь раз в году в честь именин Ивана Грозного. Пандемия – не повод отказаться от ..

28 августа в «Александровской слободе» - «Иванов день».Успейте записаться на экскурсию, которую проводят лишь раз в году в честь именин Ивана Грозного.Пандемия – не повод отказаться от известного праздника. Пусть наш «Потешный двор» подождёт до лучших времен, а весело поздравить государя можно и в стенах его резиденции!В театрализованном путешествии вы станете знатным гостем Государева двора. Поэтому встретит вас у ворот Слободы строгая царёва стража. А затем - эксклюзивная экскурсия по дворцу, средневековым подземельям и палатам Сытного двора, где ждёт встреча главная - с царем Иваном Грозным и действо приятное - угощение в традициях эпохи! И для каждого гостя – участие в уникальной исторической реконструкции - костюмированном шоу «Выбор царской невесты».Краткая история «Иванова дня» - веский аргумент стать его участником:- ведь это единственный в России событийный праздник, посвящённый первому «государю всея Руси» Ивану Грозному и дню его рождения;- каждый фестиваль – это всегда новое историческое шоу для всех гостей;- музей организует его в 8-й раз. Премьера состоялась в год 500-летия Александровского кремля (2013г.), за это время праздник превратился в известный российский историко-событийный фестиваль;- его участниками стали более 10 тыс. туристов, которые ежегодно заказывают эксклюзивную программу (не считая гостей, посещающих только Потешный двор).Друзья, как здорово завершить лето по-царски!Запись на праздник продолжается, торопитесь забронировать топовое время.После государевых именин наслаждайтесь шедеврами живописи: в выставочном зале «Слободы» представлены произведения гениальных И.Репина, А.Васнецова, И.Левитана, В.Поленова, К.Коровина, М.Врубеля, участников знаменитых абрамцевских пленэров. Посетителей радует насыщенная, красивая и очень необычная выставка «Абрамцево: между модой и стилем».Содружество 2-х музеев представило историю «культурной» России на изломе XIX-XX вв. и появление стиля модерн, который произвёл тогда настоящую революцию. И новая выставка – яркое тому подтверждение.Дорогие друзья! Вас ждут в «Александровской слободе», ловите позитив и будьте здоровы!Кстати:Программу проводят только для организованных групп от 5 чел. по предварительной записи. Также по предварительной записи для одиночных посетителей в музее формируют группы. Записаться на экскурсию можно по телефонам музея: 8(800) 350-42-31(звонок по России бесплатный); 8(49244) 2-03-97.По материалам пресс-службы музея -заповедника «Александровская слобода».