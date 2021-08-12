В отделении банка на Сиреневом бульваре злоумышленники похитили денежные средства, используя технический сбой в работе банкомата...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих мужчин по подозрению в совершении кражи денежных средств из банкомата», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что в отделении банка на Сиреневом бульваре злоумышленники похитили денежные средства, используя технический сбой в работе банкомата. Подозреваемые имитировали вложение денег на банковский счет, используя карту, и после системного сбоя автомат возвратил им наличные средства в виде купюры в 5 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 5-й Парковой улице задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте 30-37 лет. Похищенные средства злоумышленники успели потратить на свои нужды.Следственным отделом ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По имеющимся у сотрудников полиции данным, задержанные причастны более чем к 10 эпизодам кражи денежных средств. Общая сумма материального ущерба устанавливается.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к противоправным деяниям в других районах Москвы.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73