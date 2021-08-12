Только с начала этого года в УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 122 факта совершения карманных краж и 19 случаев совершения грабежей...
На территории столичного метрополитена карманные кражи и грабежи являются самыми распространенными видами преступлений. Злоумышленников больше всего привлекают дорогостоящие гаджеты, кошельки и сумки пассажиров. Так, за первое полугодие 2021 года в УВД на Московском метрополитене зарегистрировано 122 факта совершения карманных краж и 19 случаев совершения грабежей.
Стоит отметить, что в список наиболее криминогенных попадают станции, расположенные в центральной части города и приближенные к железнодорожным и автовокзалам. Это обусловлено плотным пассажиропотоком.
Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене обращают внимание, что наиболее уязвимыми местами, где нужно быть предельно внимательными являются входные двери вестибюлей станций, движущиеся эскалаторы и вагоны электропоездов. Основная масса хищений происходит чаще всего в час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление людей. Также жертвами злоумышленников не редко становятся спящие пассажиры, не контролирующие в этот момент сохранность своего имущества.
Не стать жертвой карманников и грабителей возможно, если быть внимательными в переполненном транспорте и соблюдать несколько несложных правил:
- Будьте бдительны и обращайте внимание на то, что происходит вокруг;
- Следите за тем, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, а сумка была застегнута;
- Не демонстрируйте свои ценные предметы и вещи окружающим;
- Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, тем более не указывайте его на самой карте;
- Не передавайте свой мобильный телефон незнакомым лицам для осуществления ими звонка.
Если все же злоумышленнику удалось похитить ваше имущество, необходимо:
- Запомнить приметы внешности: во что он был одет, примерный рост, возраст, телосложение;
- В каком направлении скрылся преступник;
- Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел лично или позвонить по номеру «102» (с мобильных – «112»);
- Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.
Уважаемые жители и гости столицы! Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене заботятся о вашей безопасности и предупреждают: будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности и принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
(495) 628-31-18