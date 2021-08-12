Эпидситуация по распространению коронавируса в регионе тяжелая, но стабильная. Количество заболевших в сутки в регионе незначительно, но снижается. Число выписанных из стационаров немного

Эпидситуация по распространению коронавируса в регионе тяжелая, но стабильная. Количество заболевших в сутки в регионе незначительно, но снижается. Число выписанных из стационаров немного выше числа поступивших. Светлана Григорян, начальник отдела организации медпомощи облздрава Всего у нас развернуто 1822 койки. Без подачи кислорода- 379 коек, с подачей кислорода- 1265, с аппаратами ИВЛ инвазивной терапии -133, неинвазивной