Российская сборная взяла золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио.

Российская сборная взяла золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио.Президент России Владимир Путин высоко оценил успех россиян, одержавших триумфальную победу на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио. Поздравительное послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.Путин обратился к участником национальной сборной поименно. Российский лидер пожелал Александру Трофимову (Екатеринбург), Андрею Тырину, Георгию Жомину и Тимофею Чаркину (Москва) здоровья и благополучия, а также стремления к большим свершениям в жизни, учебе и будущей профессии."Хорошо понимаю, что этот яркий успех дался нелегко, что каждому из вас пришлось много потрудиться. В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить. Подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции. Молодцы!", – говорится в обращении президента.Кроме того, Владимир Путин выразил слова благодарности учителям победителей. Глава государства отметил, что педагогический талант и упорная работа наставников команды стали безусловными слагаемыми достижений сборной России на Международной олимпиаде по химии.