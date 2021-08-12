Только две рубашки из 35 не вызвали нареканий экспертов.

Роскачество перед началом нового учебного года провело белых рубашек для школьников. Эксперты оценили сорочки 35-ти торговых марок из России, Китая, Турции, Беларуси и Польши.Выяснилось, что каждое второе изделие из исследованных «не дышит». Ткань многих рубашек не впитывает влагу и не отводит ее от тела. В результате только две рубашки из 35 не вызвали нареканий экспертов.Пока большинство российских производителей пользуются ГОСТом на рубашки для мужчин и мальчиков, но в 2020 году был принят ГОСТ на школьную форму, который устанавливает более жесткие требования к изделию, так что вскоре ситуация изменится.