12.08.2021

2021-08-12 13:10:05

Российские ученые выясняют, сколько жен было у Александра Невского

Сегодня во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открывается выставка «Александр Невский: легенда о святом».



Там же пройдут коллоквиумы, посвященные Александру Невскому как полководцу, государственному деятелю и святому. О личности Александра Невского можно говорить долго. Приоткрываем завесу тайны в репортаже Татьяны Воронцовой.



- Сложный вопрос, над этим должны поработать историки, чтобы понять, сколько было супруг у А.Невского.



Монахиня Княгинина монастыря Нина (Соколюк) показывает захоронения в Христорождественском приделе. Слева - великая княгиня Васса. Справа общее погребение великой княгини Александры и княжны Евдокии, жены и дочери Александра Невского. Почему захоронения разделены поимённо? Действительно ли это разные жены князя? Или просто ошибка...



Роман Костоправов, заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника:



- Историки предполагают, что кто-то из них мог быть женой Александра Невского, одна или обе - до сих пор неизвестно. Возможно, что это одна личность, которая попала в источники под своим именем и в монашестве. Но, к сожалению, этого историческая наука уже никогда выяснить не сможет.



Александр Невский, продолжает Роман Костоправов, женился в 1239 году на дочери полоцкого князя Брячеслава. Но в летописи, к сожалению, имя жены не названо. В более поздних источниках среди захоронений Княгинина монастыря упоминаются две княгини - под именами Александра и Васса.



Монахиня Нина показывает дореволюционный буклет - историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря. Оно датировано 1900 годом и составлено на основе архивных документов. В нем есть прошение о замене попортившихся от времени гробниц.



Монахиня Нина (Соколюк):



- В 1891 году игуменья Маргарита обратилась с прошением, в котором указывается, что в Успенском храме в приделах Благовещенском и Рождества Христова имеются три гробницы, в которых покоятся тела умерших супруги великого князя Всеволода, схимницы Марфы и княгини Анны, и супруги великого князя Александра Невского Вассы и Александры с дочерью княжной Евдокии.



На основе записи уже есть повод предполагать о двух женах Невского. Об этом гласит и надпись при входе в Княгинин монастырь. Напомним, что заложен он был в 1200 году по просьбе Марии Шварновны - в иночестве Марфы - первой жены великого князя Всеволода Большое гнездо, сына Юрия Долгорукова и младшего брата Андрея Боголюбского. Княгинин монастырь стал местом упокоения знатных женщин. В Древней Руси князей и княгинь хоронили в разных обителях.



Монахиня Матрона:



- В летописи написано, что от Золотых ворот был большой пожар. И всё выгорело. Погорели и уборы Марии Шварновны, и терема были захвачены огнем. Но она изыскала возможность - ходила по этим местам, платила хорошие деньги погорельцам. Они могли построиться в других местах. А она здесь возвела монастырь. Здесь и упокоилась.



Останки Марии Шварновны были обнаружены в 2015 году во время раскопок ученых в Благовещенском северном приделе монастыря. Вместе с ними были извлечены останки еще троих неизвестных. В результате кропотливых исследований криминалиста Сергея Никитина, а также экспертизы ДНК в США, ученые пришли к выводам, что они принадлежат второй жене Всеволода Анне, также дочери Александра Невского княжне Евдокии (она умерла в раннем возрасте, в 9 лет) и мученику Авраамию Болгарскому. Мощи святого также сегодня находятся в храме. Сенсационные новости привез во Владимир в декабре 2019 года ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов.



Константин Аверьянов, научный сотрудник Института российской истории РАН:



- Анна являлась дочерью витебского князя Брячелавича, а Александра - первая супруга Александра Невского и мать Евдокии - являлась дочерью Витебского князя Братислава Васильковича. То есть принадлежность Анны и Александры к одной и той же линии Рюриковичей и объясняет то удивительное внешнее сходство между второй супругой Всеволода Большое гнездо и дочерью Невского.



Если до сих пор неизвестна даже точная дата рождения Александра Невского, то что и говорить о его семейной жизни. Она так и остается неясной, подчеркнул на лекции историк. Есть и народное предание, которое к истории не имеет никакого отношения. Но оно упоминается в поэме князя Ивана Михайловича Долгорукова "Хижина на Рпени", бывшего в начале 19 века владимирский губернатором, по совместительству поэтом.



Легенда рассказывает о двух женах князя Невского, враждовавших между собой. Но вот сошлись на Студеной горе и помирились — "остыли".



"Отсель прекрасну гору зрю,



Студеною здесь нареченну



За то, что некогда ту прю,



Ревнивой страстию вожжённу,



Две княза Невскаго жены



При встрече радостной решили,



В объятьях гордый дух смирили,



Презрев мирския суеты".



Князь изящно назвал этот эпизод "анекдотом владимирского края". И тем не менее, случай, действительно, любопытный. Была ли на самом деле вторая жена у Александра Невского или ее не было и вовсе? И Александра и Васса - это одна и та же женщина? К этой точке зрения склоняется большинство историков.



Монахиня Нина (Соколюк):



- Такое бывало раньше. Невский женился, имя ее неизвестно. По некоторым сведениям, известно, что это Александра. И, возможно, что Васса - это ее второе имя при постриге, может, в конце жизни.



В этом году исполняется 815 лет со дня кончины великой княгини Марии Шварновны. И 3 сентября в Успенском Княгинином монастыре пройдут посвященные жене Всеволода княгининские чтения. Дата тоже выбрана не случайно. Русская православная церковь в этот день будет чтить память великой княгини Вассы - супруги Александра Невского. Возможно, новые исследования смогут пролить свет на загадки истории.



Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»