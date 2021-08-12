В больнице Воронежа скончалась 35-летняя пассажирка автобуса, которой в результате взрыва в салоне оторвало ноги. Тем временем число пострадавших возросло до 16 человек. Напомним, 12 августа ..

В больнице Воронежа скончалась 35-летняя пассажирка автобуса, которой в результате взрыва в салоне оторвало ноги. Тем временем число пострадавших возросло до 16 человек.Напомним, 12 августа приблизительно в 21:00 в момент, когда автобус стоял на остановке общественного транспорта.Причины произошедшего устаналвиваются.