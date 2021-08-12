Злоумышленник был установлен благодаря слаженной работе экспертов-криминалистов и оперативников.

В ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о пропаже имущества из дома, находящегося в районном центре. Неизвестный похитил ноутбук, наручные часы, телевизор и ключи от дома.Общая сумма причиненного материального ущерба составила 28 000 рублей.Прибывшие эксперты-криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли следы папиллярных узоров рук, пригодные для идентификации. В кратчайшее время специалисты провели проверку обнаруженных следов по централизованной дактилоскопической картотеке. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 41-летний местный житель.В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Часть похищенного была изъята и возвращена владелице.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.