Под предлогом получения компенсации за неиспользованную путевку в санаторий злоумышленники завладевали информацией о банковских картах потерпевших, после чего похищали с их счетов денежные средства...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Ростовской области и по Волгоградской области при содействии служб безопасности банков задержаны 8 участников организованной группы по подозрению в хищении денежных средств с банковских счетов пожилых граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники звонили пожилым жителям столицы и представлялись сотрудниками социальной службы. Они сообщали пенсионерам о денежной компенсации за неиспользованную путевку в санаторий. Под предлогом получения указанной выплаты они завладевали конфиденциальной информацией о банковских картах потерпевших, после чего похищали с их счетов денежные средства. Деньги злоумышленники перечисляли на банковские карты, которые оформляли на третьих лиц.Как сообщалось ранее, сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Ростовской области на территории Ростовской области задержаны 18-летний и 21-летняя местные жители, подозреваемые в краже 600 тысяч рублей с банковской карты 73-летней жительницы столицы.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что задержанные входят в состав организованной группы и причастны к совершению аналогичных противоправных деяний.Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Волгоградской области на территории Волгоградской области и Краснодарского края задержаны еще шесть подозреваемых – мужчин и женщин в возрасте от 18 до 46 лет.По адресам фактического проживания задержанных проведены обыски. Изъяты электронные базы данных пожилых граждан, ноутбук, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, используемые при совершении противоправных деяний.В настоящее время СУ УВД по ЮАО возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Если вы пострадали от действий указанных лиц, незамедлительно обращайтесь в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Полицейские предупреждает граждан о возможных уловках мошенников. Они могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств, например, сообщить:- о несуществующей болезни у вас или ваших родственников;- о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии;- о снятии с вашего счета/карты денег.Поэтому полицейские настоятельно рекомендуют:- ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;- ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам неизвестные;- при поступлении звонков от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким.Не поддавайтесь на провокации мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22