Самый высокий уровень расходов россиян за второй летний месяц зафиксирован в 2021 году. В учет вошла динамика последних четырех лет.

Самый высокий уровень расходов россиян за второй летний месяц зафиксирован в 2021 году. В учет вошла динамика последних четырех лет.Исследовательский холдинг Ромир проанализировал траты россиян за июль. Выяснилось, что во втором летнем месяце 2021 года люди потратили больше денег, чем в июле прошедших четырех лет. При этом рассматривались расходы жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Индекс номинальных расходов составил 195% (100% = усредненный показатель 2012 года, — Прим. ред.), что на 9,1% больше по отношению к июлю 2020 года.Руководитель холдинга Инна Караева пояснила итоги проведенного исследования. По словам эксперта, у представителей разных социальных слоев динамика расходов различается. Люди, которые получают наименьший доход, стали отдавать больше денег, что может указывать на вынужденный характер трат. В то же время расходы страты со средним уровнем доходов без поправки на инфляцию остались стабильными.Помимо исследования трат россиян за июль, холдинг Ромир поделился результатами других аналитических разборов. Расходы потребителей в городах-миллиониках росли медленнее (на 3,7%), чем в остальных, если сравнивать с прошлым годом. У жителей столицы траты за июль сократились на 2,7 % по сравнению с июнем 2021. При этом больше всего за последний год увеличились расходы граждан с высоким доходом — на 14%.