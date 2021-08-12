В ходе следствия причиненный материальный ущерб был возмещен.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19, 20 и 25-летнего жителей одной из деревень Петушинского района. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Установлено, что в декабре прошлого года обвиняемые, пользуясь отсутствием хозяев, выставив стекла в оконной раме, проникли в дачный дом, откуда похитили строительный инструмент и садовый инвентарь, после чего с похищенным скрылись. Впоследствии похищенное фигуранты реализовали.Владелец дачного дома, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнику составила более 10 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили места сбыта похищенного, а затем задержали обвиняемых.Фигуранты признали свою вину.В ходе следствия причиненный материальный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.