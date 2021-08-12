Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.На днях Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия (РБ) признает статус Крыма лишь тогда, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на этот полуостров. Лидер республики отметил, что в этом вопросе у него "развязаны руки" и готов принять решение, даже переступив через Будапештский меморандум.Комментируя эти слова Лукашенко, Сергей Лавров напомнил: "У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией". Министр иностранных дел России отметил, что, согласно этому документу, который действует 22 года, Союзным государством считается территория РБ и РФ "в соответствии с законодательством этих стран".Во время беседы с журналистами Лавров уточнил, что, по российскому законодательству, Республика Крым входит в состав РФ, а значит, является частью и Союзного государства, пишет .Напомним, из-за слов Александра Лукашенко о Крыме временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева в МИД Незалежной. Там ему вручили ноту протеста. В украинском ведомстве заявили, что считают высказывание лидера соседней республики готовностью принять участие "в преступлении", угрожающем суверенитету страны.