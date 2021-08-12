В рамках столичной программы Миллион призов – #ВыбираемВместе участники ДЭГ смогут выиграть автомобиль или квартиру.

В рамках столичной программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" участники ДЭГ смогут выиграть автомобиль или квартиру.С 17 по 19 сентября москвичи смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ, а также региональных и местных представителей с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Зарегистрироваться на онлайн-выборы возможно до 13 сентября.12 августа вице-президентМосковской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте рассказал журналистам, что участники ДЭГ в российской столице смогут побороться за 20 квартир и 100 машин."К программе"Миллион призов" в этом году присоединились компании строительного сектора икомпании автомобильной промышленности. Следует сообщить, что в этом году будетразыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация" – подчеркнул Мохте.Он также призвал всех голосовать с помощью системы ДЭГ. Призы для участников, по словам вице-президента МТПП, готовы предоставить более70 компаний, в том числе, "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса" и "Детский мир".Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что 10 августа выступила с инициативой организовать программу "Миллион призов – #ВыбираемВместе" для участников онлайн-голосования в Москве.Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что целью акции является стимулирование гражданской активности, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда нужно сократить количество социальных контактов. Столичные предприниматели намерены повысить интерес горожан к онлайн-выборам, сократив при этом риски для своих потенциальных клиентов.