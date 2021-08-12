Алкоголь без каких-либо документов обнаружила прокуратура. Сомнительной водкой торговали в магазина на улице Мелиораторов. В продаже оказалось 89 бутылок паленки. Установить, как и где она

Алкоголь без каких-либо документов обнаружила прокуратура. Сомнительной водкой торговали в магазина на улице Мелиораторов. В продаже оказалось 89 бутылок паленки. Установить, как и где она была произведена было невозможно из-за отсутствия документации. Нелегальную продукцию изъяли, а на предпринимателя завели сразу два административных дела, ему грозят крупные штрафы.