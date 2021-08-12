Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено грибниками в лесном массиве у села Ликино. Грибники вызвали правоохранителей. Следователи регионального СК вместе с

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено грибниками в лесном массиве у села Ликино. Грибники вызвали правоохранителей. Следователи регионального СК вместе с полицейскими начали разыскивать предполагаемого убийцу. Найти подозреваемого получилось быстро. По версии следствия, трагедия произошла еще в конце июля. Тогда двое мужчин распивали спиртные напитки и поругались. Конфликт зашел слишком далеко, один из