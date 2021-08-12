Соревнования в лично-командном зачете прошли в Пермском крае. Нашу область представляли 24 сильнейших спортсмена. Во всех видах программы владимирские ориентировщики получили награды. В

Соревнования в лично-командном зачете прошли в Пермском крае. Нашу область представляли 24 сильнейших спортсмена. Во всех видах программы владимирские ориентировщики получили награды. В первый день соревнований, в категории девушки до 19 лет “золото” завоевала Олеся Гладилкина. Второй результат в категории юноши до 15 лет показал Герман Кобелев. Ребята выступали в дисциплине “Кросс-классика”. Немного до призовых