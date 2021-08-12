12.08.2021

2021-08-12 15:50:05

Владимирские юные спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по спортивному ориентированию

5 – 9 августа в Пермском крае проходило Первенство России по спортивному ориентированию в лично-командном зачёте.



Владимирскую область представляли 24 сильнейших спортсмена областной спортшколы по спортивному ориентированию по группам «Юноши» и «Девушки». Во всех видах программы наши спортсмены завоевали награды.



В дисциплине «Кросс-классика» Олеся Гладилкина завоевала свою очередную золотую медаль Первенств России («Девушки до 19 лет»), а Герман Кобелев стал вторым среди юношей до 15 лет.



В эстафетных соревнованиях спортсмены Владимирской области взяли сразу несколько наград. Уверенную победу в группе «Юноши до 15 лет» одержала команда в составе Матвея Иванова, Германа Кобелева и Степана Сорокина, серебряная медаль досталась Анне Большевой, Анастасии Ламовой и Полине Морозовой («Девушки до 17 лет), ещё одно «серебро» выиграла наша команда в группе «Юноши до 17 лет»: Егор Федин, Дмитрий Канаев и Павел Брызгалов.



«Кросс-спринт − общий старт» принёс сразу два «золота» и «бронзу» владимирской команде: Антонина Болячина и Олеся Гладилкина победили в группах до 15 и до 19 лет соответственно, а Степан Сорокин стал обладателем бронзовой медали (юноши до 15 лет)!



Успешное выступление спортсменов позволило Владимирской области одержать победу в командном зачёте среди «Юношей/девушек (до 15 лет)» и стать второй в группе «Юноши/Девушки (до 17 лет)", сообщает пресс-служба администрации области.