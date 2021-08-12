Владимирские медики продолжают проводить вакцинацию жителей областного центра от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от ковида привит 67561 человек. Оба компонента вакцины

Владимирские медики продолжают проводить вакцинацию жителей областного центра от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от ковида привит 67561 человек. Оба компонента вакцины получили 51448 жителей города. Почти шесть тысяч человек ожидают очереди на прививку в лечебных учреждениях города. Всего время проведения массовой вакцинации в городские больницы поступило 77210 доз вакцины. Записаться на вакцинацию можно по