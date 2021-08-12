112,5 миллионов рублей – на подготовку городских школ к учебному году. Из них 91 – из бюджета города. Оставшиеся деньги из областного бюджета. Плюс ещё почти 15 миллионов школы нашли сами. На
112,5 миллионов рублей – на подготовку городских школ к учебному году. Из них 91 – из бюджета города. Оставшиеся деньги из областного бюджета. Плюс ещё почти 15 миллионов школы нашли сами. На эти деньги в образовательных учреждениях Владимира ремонтировали кровли, входные группы, системы пожарной сигнализации, устанавливали стеклопакеты. Например, в 21 школе заменили 32 деревянных окна.