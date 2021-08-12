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<a href="https://33live.ru/novosti/12-08-2021-vo-vladimire-net-shkol-kotorye-ne-gotovy-k-novomu-uchebnomu-godu.html" target="_blank">Во Владимире нет школ, которые не готовы к новому учебному году</a> - 112,5 миллионов рублей – на подготовку городских школ к учебному году. Из них 91 – из бюджета города. Оставшиеся деньги из областного бюджета. Плюс ещё почти 15 миллионов школы нашли сами. На