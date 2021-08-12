Из незаконного оборота изъято более 40 граммов запрещенных веществ.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру во время патрулирования в одном из микрорайонов города обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, стал заметно нервничать. При проверке было установлено, что при себе мужчина, которым оказался 31-летний местный житель, имеет 10 свертков с порошкообразным содержимым.Мужчина был задержан.В дальнейшем установлено, что в свертках находились наркотические средства, а в мобильном телефоне задержанного были обнаружены фото с координатами.Задержанный пояснил, что делал «тайники-закладки». Сотрудники полиции изъяли на территории города 11 свертков с запрещенными веществами.Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 40 граммов.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).