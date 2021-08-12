Топчемся на месте. Рубеж в 200 человек то привысим, то снова откатимся назад. А сегодняшний показатель ровно на этой черте: 200 заболевших за сутки. На три больше, чем накануне. Всего выявленных

Топчемся на месте. Рубеж в 200 человек то привысим, то снова откатимся назад. А сегодняшний показатель ровно на этой черте: 200 заболевших за сутки. На три больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 663. В лидерах по приросту с большим отрывом по-прежнему Владимир (+ 43 заболевших за сутки). Вчера