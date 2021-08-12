Депутат Государственной думы Петр Пимашков умер 12 августа.

Депутат Государственной думы Петр Пимашков умер 12 августа.Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни в Сочи. По депутата Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной, в последние годы бывший мэр Красноярска болел. Телеканал "" уточнил, что у депутата Госдумы были проблемы с сердцем.Володин выразил соболезнования родным и близким Пимашкова. Председатель ГД отметил, что Петр Иванович, который был мэром Красноярска 15 лет, сделал многое для города и его жителей. По словам политика, Пимашков работал в Госдуме с 2011 года, активно участвовал в законотворчестве. "Его уважали коллеги, поддерживали избиратели. <...> Светлая память", – процитировала спикера пресс-служба ГД.Напомним, Пимашков был доктором экономических наук. Он входил в думский комитет по энергетике, был членом фракции "Единая России". В 2021 году Петр Иванович должен был участвовать в выборах в Госдуму. В начале лета он был избран в региональную группу № 5, в которую вошли политики из Красноярского края, Хакассии и Тувы.Ранее Вячеслав Володин Алена Симоняна с избранием на должность председателя Национального собрания Армении. Спикер Государственной думы отправил заграничному коллеге телеграмму, в которой пожелал успехов в работе.