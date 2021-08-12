Крым нередко называют миром в миниатюре – здесь есть море, равнины, горы, степи и потухшие вулканы, соленые озера.

Крым нередко называют "миром в миниатюре" – здесь есть море, равнины, горы, степи и потухшие вулканы, соленые озера.Здесь можно отдыхать на чудесныхпесчаных пляжах, исследовать подводные красоты и парить под облаками,наслаждаться гастрономическим туризмом в Бахчисарае и лучшими российскимиконьяками из Коктебеля. К тому же попасть в Крым теперь можно как минимум четырьмя разными способами — на любой туристический вкус и кошелек.Первый путь — автомобильный, появившийся благодаря недавновозведенному Крымскому мосту. После пересечения Керченского пролива наавтобусе, или на личном автомобиле вы попадаете в восточную часть полуострова,откуда можно двигаться дальше либо по скоростной автомагистрали «Таврида», либопо увлекательным серпантинам Южного берега. Почти сразу за Феодосией выпроедете под ажурной аркой с надписью «Страна Коктебель», которая еще раньшегласила «Страна Коньяков» — в этих заповедных местах действительно находитсяконьячная столица России, старейшее в стране производство этого янтарного напитка.Второй путь в Крым лежит через его воздушную гавань, новыйаэропорт Симферополя, примерно равноудаленную от всех главных курортовполуострова, что очень удобно с точки зрения трансфера. Отсюда не более 2часов пути до Евпатории, Судака, Феодосии, Поповки, и, конечно, Ялты с ее знаменитым Массандровским пляжем. Интересное совпадение: именно в этих ключевыхлокациях полуострова на лучших танцевальных площадках планируются вавгусте звездные танцевальные вечеринки с коньячными коктейлями — хит и трендлетнего курортного сезона-2021. «Иванушки Интернешнл» и МОТ, лучшие диджеи двухстолиц продолжают зажигать небо децибелами хип-хопа от «Коктебеля».Третий путь — по железной дороге, связавшей практически весьполуостров с востока на запад: вы можете сойти в Владиславовке, Джанкое,Симферополе, Бахчисарае, или в конечном пункте маршрута — городе-герое русскойвоинской славы Севастополе. От Симферополя рукой подать до самой моднойтерритории развлечений этого лета — Z.CITY близ Поповки, где, кстати, «Коктебель» в начале августаоткрыл танцпол с фирменными напитками и подиумом, уходящим в море.Ну и наконец, в Крым можно приплыть, или, как говорятморские волки, «прийти» по воде: единственный в России черноморский круизныйлайнер «Князь Владимир» стартует из Сочи, и останавливается на несколько дней вЯлте и Севастополе. На 9 палубах теплохода есть много ресторанов и баров, изобилующих качественныминапитками, включая уже упоминавшиеся коктебельские коньяки.Иными словами, какой бы путь вы ни выбрали, все дороги ведутв Крым.