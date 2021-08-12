Сотрудник уголовного розыска помог женщине вернуть потерянный мобильный телефон.

Жительница Юрьев-Польского района выразила благодарность в адрес сотрудника уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району Дениса Князева. Заметка со словами благодарности была опубликована в местной газете.Женщина обратилась в полицию с сообщением о пропаже принадлежащего ей телефона. В дальнейшем выяснилось, что заявительница потеряла телефон по собственной неосторожности. Сотрудник полиции в процессе служебной деятельности обнаружил потерянный гаджет и вернул собственнице.«Благодаря Денису Князеву потерянная вещь была возвращена. Я точно знаю, что в любой момент могу обратиться за помощью в правоохранительные органы и в очередной раз убедилась в честности и надежном плече сотрудников нашей полиции», - отмечает автор благодарности.