Сегодня еще 10 добровольцев из Владимирской области проводили в зону специальной военной операции...

Сегодня еще 10 добровольцев из Владимирской области проводили в зону специальной военной операции по защите Донбасса. В их числе - три женщины-медика.Наталья Суркова, г. Владимир:– Я 22 года работаю на станции Скорой помощи Владимира. Многое видела.. Не боюсь. Да и характер такой, авантюрный. Я, во-первых, на самом деле, патриот.. Хотя мне многие крутят пальцем у виска. Я считаю, что во время Великой Отечественной эту сволочь не добили, а теперь они ходят со свастикой.. И им надо показать. Русский солдат, он как медведь.Все добровольцы отправятся служить по контракту на полгода. Среди них уже есть те, кто отправляется на Донбасс не впервые. Церемония прошла сегодня утром у здания областного комиссариата на Стрелецкой. После переподготовки в Нижегородской области контрактники отправятся на службу. Напомним, это уже четвертая по счету отправка в зону специальной военной операции. Еще одна, пятая, состоится сегодня вечером - в резервный батальон.Владимир Чичваркин, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту:– Военный комиссар Владимирской области, подполковник Гусаров сказал, что сейчас на рассмотрении у администрации находится документ, что каждому гражданину, изъявившему желание поступить на военную службу по контракту в резервный батальон, будет выплачена денежная компенсация в размере ста тысяч рублей. А это тоже неплохое денежное стимулирование.