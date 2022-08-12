Нельзя 12 августа набивать желудок — карманы будут пустыми.
Поэтому в эту пятницу нужно есть ровно...
Нельзя 12 августа набивать желудок — карманы будут пустыми.
Поэтому в эту пятницу нужно есть ровно столько, сколько необходимо, чтобы утолить голод.
Не стоит в этот день менять постельное белье, перетряхивать подушки и стирать одеяла. Считается, что начнут сниться кошмары или совсем наступит бессонница.
Народные приметы:
Кошка спит посреди комнаты, откинув хвост – на тепло.
Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.
Тепло и сухо – к урожаю грибов.
Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.
Частые грозы в августе – к долгой осени.
Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.
Фото https://www.pxfuel.com/