Нельзя 12 августа набивать желудок — карманы будут пустыми. Поэтому в эту пятницу нужно есть ровно...

Нельзя 12 августа набивать желудок — карманы будут пустыми.Поэтому в эту пятницу нужно есть ровно столько, сколько необходимо, чтобы утолить голод.Не стоит в этот день менять постельное белье, перетряхивать подушки и стирать одеяла. Считается, что начнут сниться кошмары или совсем наступит бессонница.Народные приметы:Кошка спит посреди комнаты, откинув хвост – на тепло.Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.Тепло и сухо – к урожаю грибов.Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.Частые грозы в августе – к долгой осени.Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.Фото https://www.pxfuel.com/