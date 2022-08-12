В 10-47 12 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 10-47 12 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 28 Б.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри отдельно стоящего здания, которое используется для хранения угля. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали горение на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадало имущество (мешки с углем). Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.