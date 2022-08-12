Быстровозводимую модульную поликлинику в поселке Балакирево Александровского района, возможно,...

Быстровозводимую модульную поликлинику в поселке Балакирево Александровского района, возможно, построят уже в следующем году. Пока участковые терапевты будут вести прием в помещении дневного стационара. Такое решение было принято на встрече врио замгубернатора Константина Баранова с активистами ОНФ и руководством районной больницы.Константин Баранов, врио замгубернатора Владимирской области:– Я бы свой кабинет сделал в этой старой поликлинике. И убрал бы комнату приема пищи, потому что она ни по каким стандартам не проходит. А развернул бы на пустующих территориях дневного стационара, сделал бы культурно для двух терапевтов. Они бы не испортили ваш ремонт и не продавили бы ваши стулья, но и пациентам было бы лучше и врачам было бы лучше.Сейчас поликлиника располагается в приспособленном здании бывшего детского сада. Ремонтировать его нет смысла, считает замгубернатора. В корпусе дневного стационара места достаточно, помещение как раз недавно привели в порядок и пустовать оно не должно. Тем более, что в сентябре в поликлинику придет работать еще один участковый терапевт.