В конце июля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило заявление от директора...

В конце июля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило заявление от директора местного предприятия, оказывающего ритуальные услуги. Он пояснил, что ночью неизвестный проник в помещение бухгалтерии и похитил 43 000 рублей.Полицейские оперативно установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 33-летний местный житель, бывший работник данной организации.Подозреваемый в совершении преступления был задержан и дал признательные показания. Ночью мужчина, разбив стекло в окне, проник в бухгалтерию, поскольку знал, где хранятся денежные средства, и похитил наличность. Похищенные деньги фигурант потратил, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, взята подписке о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.pxfuel.com/